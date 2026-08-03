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03 августа 2026 в 09:48

Мигрант хотел взорвать здание ставропольской прокуратуры и сбежать в Сирию

ФСБ России сорвала теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силовики предотвратили готовившийся теракт у здания прокуратуры в Пятигорске Ставропольского края, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, задержан 25-летний уроженец Центральной Азии.

В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшийся <...> сторонником запрещенной в России международной террористической организации, — отметили в ЦОС.

По данным силовиков, злоумышленник по указанию находящегося в Сирии куратора намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры. Он провел разведку и купил компоненты, необходимые для изготовления бомбы. После совершения теракта мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО.

Ранее в Рязанской и Вологодской областях задержали двух граждан России по подозрению в государственной измене. Мужчины действовали в интересах украинских спецслужб. Первый задержанный, 48-летний мужчина, планировал перейти на сторону ВСУ.

До этого жителя Кисловодска приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Суд, поддержав позицию гособвинения, постановил отбывать первые три года срока в тюремном учреждении, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

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