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03 августа 2026 в 10:44

Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР

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Ожесточенные бои продолжаются на окраинах Николаевки на Славянско-краснолиманском направлении в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск ВС России продолжают успешное наступление в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. По информации Минобороны, задачу выполняют штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса.

До этого командир взвода ударных БПЛА с позывным Грюм рассказал, что солдаты ВСУ из-за нехватки ресурсов не укрывают свои роботизированные платформы маскировочными сетями, что делает их уязвимыми.

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