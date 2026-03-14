«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР

Марочко: ВС РФ взяли в клещи Николаевку у Константиновки в ДНР

Российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, дислоцированная в Николаевке группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в полное окружение.

Николаевка под Константиновкой уже находится в клещах у наших военнослужащих. Мы поддавливаем в южном направлении со стороны Веролюбовки, а с Новодмитровки поднимаемся на север. В целом здесь очень высока вероятность и угроза полного окружения украинских боевиков, — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в беседе с NEWS.ru: очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. Он уточнил, что «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

До этого Алаудинов предположил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его мнению, атаки по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.