14 марта 2026 в 05:13

«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР

Российские бойцы взяли в клещи находящуюся у Константиновки Николаевку в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, дислоцированная в Николаевке группировка Вооруженных сил Украины рискует попасть в полное окружение.

Николаевка под Константиновкой уже находится в клещах у наших военнослужащих. Мы поддавливаем в южном направлении со стороны Веролюбовки, а с Новодмитровки поднимаемся на север. В целом здесь очень высока вероятность и угроза полного окружения украинских боевиков, — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в беседе с NEWS.ru: очередной «полк смерти» ВСУ был уничтожен российскими военнослужащими. Он уточнил, что «смертоносные» подразделения противника, понеся потери, вынуждены были отступить на десятки километров в тыл.

До этого Алаудинов предположил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его мнению, атаки по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сообщил об уничтожении всех военных целей на иранском острове Харк
Стало известно о повреждении пяти самолетов-заправщиков США при ударе Ирана
«Уже в клещах»: Марочко рассказал, что делают ВС РФ у Константиновки в ДНР
В Минфине раскрыли детали о лимите на налоговый вычет за обучение детей
Раскрыта сумма средней зарплаты в России в 2026 году
Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта
Как вернуть деньги за сорванный тур из-за войны в Иране: пошаговая инструкция
В Госдуме рассказали, когда в России отключат отопление
Песков рассказал о контактах России с Венесуэлой
Биография, развод, выкидыш: где сейчас звезда «Не родись красивой» Уварова
«Волосы дыбом»: Мирошник допустил отмену моратория на казнь для военных ВСУ
Иран и «Хезболла» забросали Израиль ракетами
Одна европейская страна потребовала от Германии репарации на оружие
Иран озвучил условия для открытия Ормузского пролива
Трамп пригрозил ударить по нефтяной инфраструктуре иранского острова
«Блокада Ормуза — это провал планирования»: США и Израиль увязли в Иране
ЦАХАЛ засекла очередной обстрел со стороны Тегерана
В трех аэропортах запретили вылеты из-за химического запаха
Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно
Стало известно, когда Путин может встретиться с лидером Ирана
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

