Появились кадры уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пункта управления БПЛА 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. Удар нанесли российские военнослужащие с помощью беспилотника «Герань» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. На видео зафиксирован момент поражения цели.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева. Также атакам подверглись объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные ежедневно наступают в ходе специальной военной операции. По его словам, если внимательно следить за сводками, можно постоянно слышать о взятии под контроль все новых населенных пунктов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что в рядах ВСУ на правобережье региона царит нервная атмосфера: часть военных пытаются сбежать, другие пьянствуют и конфликтуют с мирными жителями. По его словам, бежать сейчас из украинской армии трудно.