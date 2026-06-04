«Наступают каждый день»: Путин рассказал о продвижении ВС РФ в зоне СВО

«Наступают каждый день»: Путин рассказал о продвижении ВС РФ в зоне СВО Путин: российские силы в ходе спецоперации наступают каждый день

Российские военные ежедневно наступают в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, организованной ТАСС. По его словам, если внимательно следить за сводками, можно постоянно слышать о взятии под контроль все новых населенных пунктов.

Войска российские каждый день наступают, и вы каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые, новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил, — уточнил Путин.

Глава государства напомнил, что за последнее время под контроль российской армии перешли почти 2,5 тыс. квадратных километров территории. Москва фиксирует поступательное продвижение своих сил.

Ранее Путин отмечал, что для начала переговоров по Украине не требуется прекращение боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что настоящая позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

Также президент России не исключил возможности «полноформатного» применения «Орешника» в будущем. Речь, по его словам, идет и о возможном использовании вооружения в районах городской застройки.