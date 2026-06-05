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05 июня 2026 в 12:20

Российская армия нанесла по Украине семь ударов возмездия за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Вооруженные силы России в течение недели нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также атакам подверглись объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ.

С 30 мая по 5 июня <...> ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что полномасштабное применение баллистической ракеты «Орешник» станет возможным только в случае крайней опасности для РФ. По его словам, демонстрационный пуск без боевой части по объектам на Украине был необходим для оценки потенциала оружия.

До этого стало известно, что освобождение Комсомольского в Запорожской области является значимой победой российской армии. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, контроль над этим населенным пунктом позволяет ВС РФ направить силы на Орехов — ключевой оборонительный пункт ВСУ.

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