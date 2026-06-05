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05 июня 2026 в 10:30

Российские дроны подорвали логистические маршруты ВСУ

Марочко: у ВСУ проблемы с логистикой под Краматорском из-за ударов ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с логистикой под Краматорском в ДНР, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска беспилотных систем активно патрулируют и регулярно наносят удары по военным грузам и транспортным средствам противника.

При анализе полученных данных установлено значительное ухудшение логистики украинских боевиков на севере оккупированной части ДНР, — сказал Марочко.

Он добавил, что удары наносятся не только в пределах славянско-краматорской агломерации, но и далеко за ее пределами: в соседних Харьковской и Днепропетровской областях. По его словам, там БПЛА залетают более чем на 100 километров от линии боевого соприкосновения.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может принудить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

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