22 мая 2026 в 16:27

«Вынужден озвучивать»: военэксперт об объявленной Сырским новой тактике ВСУ

Военэксперт Дандыкин: у Сырского нет реального плана для улучшения позиций ВСУ

Александр Сырский
Объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.

Новая тактика Сырского — это сугубо теоретическая стратегия. И мы это каждый день видим. Она заключается в ударах по гражданскому населению вглубь территории РФ, а также сдерживании ВС России на рубежах по особо важным направлениям — Донецкое, Добропольское и до Красного Лимана, и, соответственно, Запорожское. ВСУ также хотят отыграться на Сумском направлении, но у них не получается. Трещит оборона там по швам, — сказал Дандыкин.

По его мнению, украинское командование уже не способно организовать ничего серьезного, подобного прошлому контрнаступлению. Он отметил, что судьба самого Сырского в сложившихся условиях «висит на волоске» и это признают как российские, так и украинские эксперты.

Смогут ли ВСУ изменить свое положение? Сильно сомневаюсь. Сырский просто вынужден озвучивать то, что уже говорил Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Организовать что-то серьезное, как контрнаступление, я думаю, ВСУ уже не могут. А судьба Сырского зависит от этого, поэтому она сейчас висит на волоске. Это уже какое-то время отмечают и русские, и украинские эксперты. И не случайно, ведь БПЛА ВСУ используют воздушное пространство стран Балтии и Финляндии. Это не от хорошей жизни, — заключил Дандыкин.

Ранее Сырский объявил о переходе к новой тактике в боевых действиях против России. Он сообщил, что Киев отказывается от стратегии «борьбы на истощение».

