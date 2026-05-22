22 мая 2026 в 04:46

Главком ВСУ признал ограниченность ресурсов в борьбе против России

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переходе к новой тактике в боевых действиях против России. В своем Telegram-канале он сообщил, что Киев отказывается от стратегии «борьбы на истощение».

Причиной названы ограниченность ресурсов и необходимость противостоять более многочисленному противнику. По словам Сырского, теперь украинские формирования намерены действовать асимметрично. Главная заявленная цель — попытаться остановить продвижение.

ВСУ намерены предпринимать контратаки и наносить удары по тыловым объектам, включая расположенные в глубине российской территории. Киев неоднократно заявлял о намерении переломить ход боевых действий, однако инициатива на линии соприкосновения сохраняется за армией РФ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны, из-за чего многие подразделения остаются с полупустыми пусковыми установками. По словам спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, нехватка настолько серьезна, что военным приходится запрашивать даже единичные ракеты для систем западного образца.

