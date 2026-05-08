Ракетный голод парализовал украинские системы ПВО

Вооруженные силы Украины столкнулись с критическим дефицитом боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны, из-за чего многие подразделения остаются с полупустыми пусковыми установками, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». По словам представителя армии, нехватка настолько серьезна, что военным приходится запрашивать даже единичные ракеты для систем западного образца.

Сегодня мы оказались на голодном пайке в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители Воздушных сил постоянно работают и в [формате] «Рамштайн», и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько, 5–10 ракет, для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расходы боеприпасов очень велики. Сегодня пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты — это еще мягко говоря, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов для комплексов Patriot и намерена компенсировать этот дефицит поставками европейских систем, включая Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. Специалист добавил, что государства Европы в настоящее время не располагают гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские части на передовой столкнулись с серьезным дефицитом медицинских кадров, прежде всего младшего персонала и военных врачей. По утверждению военачальника, именно эти специалисты выполняют критически важную задачу по спасению раненых в условиях боя, когда процесс вывоза пострадавших сильно осложнен.