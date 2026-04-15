«Расчехлили арсенал»: военэксперт о дефиците ракет для ПВО Patriot у ВСУ

Украинские войска столкнулись с дефицитом снарядов для систем Patriot и попытаются заменить их европейскими аналогами, такими как Starstreak, TRF-1 и IRIS-T, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, у стран Европы нет гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

С точки зрения гиперзвуковых ракет, естественно, есть несколько видов вооружения, которые имеются у ВСУ. В войсках европейского происхождения то же самое. Гиперзвуковых перехватчиков, естественно, никаких у них нет, потому что НАТО не умеет работать на таких скоростях. Если брать что-то класса Patriot, что летает с той же скоростью, то это может быть Starstreak. Есть французский TRF-1. У них есть немецкая система IRIS-T. Эти системы могут заменить ВСУ американские Patriot, — сказал Артамонов.

По его словам, Patriot очень дорогие и неточные, а их производство настолько мало, что ракеты все равно бы закончились у ВСУ. По его мнению, разрекламированная система показала свою неэффективность, когда была атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Patriot страшно дорог, он продается втридорога за рубеж. Тем более Patriot еще и близорук и неточен. Когда была атака на несколько нефтяных объектов Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии, все ракеты, даже очень древние, долетели до цели. При том на страже стоял как раз тот самый Patriot, соединенный с американской системой отслеживания воздуха «Иджис». Производят ракет для системы мало, так что они рано или поздно все равно бы закончились у ВСУ. Другой вопрос, в каком количестве Европа способна поставлять оружие Украине? За годы конфликта ВСУ уже достаточно сильно расчехлили арсенал НАТО. И сейчас европейским странам нужно время, чтобы произвести вооружение в достаточном объеме, — подытожил Артамонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у ВСУ наблюдается дефицит ракет к системам ПВО Patriot. Он также отметил, что Вашингтон уделяет Киеву все меньше внимания в свете конфликта с Ираном.