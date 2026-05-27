Немецкий политолог раскрыл, правда ли карьера Мерца висит на волоске

Карьера немецкого канцлера Фридриха Мерца может оказаться под угрозой из-за решения его собственной партии — «Христианско-демократического союза», которая способна принудить политика к отставке, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию, что в ХДС обсуждается замена действующего главы правительства страны. По словам Рара, по местной конституции заменить Мерца против его воли практически невозможно.

По немецкой конституции заменить канцлера против его воли другим политиком из партии фактически невозможно. В таком случае Мерц должен сам подать в отставку. Такой вариант возможен, если ХДС решит, что надо сближаться с партией «Альтернатива для Германии». Мерц в таком случае уйдет. Также его можно сместить через вотум недоверия, но в таком случае нужно будет проводить внеочередные выборы, на которых та же АдГ может получить большинство, а ХДС потерять поддержку избирателей. Если это все же случится, то встанет вопрос о новом лидере «Христианско-демократического союза» и канцлере, — пояснил политолог.

Он добавил, что на этот пост есть как минимум четыре кандидата. По словам эксперта, среди них — премьер Саксонии Михаэль Кречмер и председатель правящей партии Йенс Шпан.

Есть четыре кандидата на пост канцлера ФРГ. Хендрик Вюст — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, Даниэль Гюнтер — премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, а также Кречмер и, наконец, Йенс Шпан. Первые два — сторонники либерализма и союза с «Зелеными». Кречмер из восточных земель, он выступает за нормализацию отношений с Россией. Этого требуют его избиратели в Саксонии. Шпан — первый политик из ХДС, который тихо склоняется к коалиции с АдГ, — заключил Рар.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» выступила за проведение досрочных выборов в стране. Соответствующее требование озвучено на фоне нарастающего кризиса и критики со стороны лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.