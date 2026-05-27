ЕС пытается навязать России переговорщика: они не поняли, что Москва решает

Спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз назначит своего переговорщика по Украине, когда РФ «будет готова к миру». Однако источники западных СМИ утверждают: обсуждение вероятных кандидатур на эту роль уже идет — и претендовать на нее может целый ряд видных европейских политиков. Чем будет руководствоваться Брюссель в своем выборе, кто из кандидатов предпочтительнее для Москвы и что каждый из них говорил о России — в обзоре NEWS.ru.

Как ищут переговорщика в ЕС

Паула Пиньо 26 мая заявила, что обсуждение кандидатуры на должность представителя от Евросоюза на мирных переговорах по Украине будет уместным, когда РФ продемонстрирует «реальную готовность» заключить мир. По ее словам, пока Брюссель якобы не видит от Москвы таких сигналов.

Сомневаются в целесообразности назначения европейского посланника и сторонники Украины в ЕС. Как пишет Politico, они полагают, что это может подорвать усилия по оказанию давления на Москву посредством санкций. В частности, скептицизм по поводу этой инициативы выразила глава евродипломатии Кая Каллас.

Однако возможные кандидаты на роль переговорщика уже обсуждаются. В числе вероятных претендентов называли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, ее предшественника на этом посту Герхарда Шредера, президента Финляндии Александра Стубба и других. «Засветилась» в списке и Каллас — она сама предложила свою кандидатуру в середине мая, пообещав, что «сможет разглядеть ловушки, расставленные Москвой».

Кая Каллас

Кто это: с 2011 по 2018 год входила в парламент Эстонии, затем стала депутатом Европарламента. С 2021 по 2024 год возглавляла эстонское правительство, став первой женщиной на посту премьер-министра. С декабря 2024 года — представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии.

Что говорила о России: Каллас неоднократно называла РФ глобальной угрозой: по ее словам, Россия за последние 100 лет «напала по меньшей мере на 19 стран», причем на некоторые — «по три или четыре раза». Призывала прекратить выдачу россиянам виз в Европу, назвав их «привилегией», а также утверждала, что гражданские лица в РФ якобы не погибают в ходе украинского конфликта: «Россия — это государство-изгой, которое необходимо изолировать. Для умиротворения нет места».

Оценка NEWS.ru: 1/10

Политолог Илья Гращенков: «Каллас — наиболее формальный кандидат на роль переговорщика: она возглавляет европейскую дипломатию и стремится не допустить, чтобы переговоры с Москвой шли в обход жесткой позиции ЕС и интересов Украины. Но как посредник она слаба. Для России Каллас давно стала символом конфронтационного курса, поэтому ее участие скорее повысит градус публичного спора, чем облегчит поиск компромиссов».

Ангела Меркель

Кто это: с 1991 по 1994 год — министр по делам семьи ФРГ, в 1994–1998 годах — министр по охране окружающей среды. С 2000 по 2018 год возглавляла партию «Христианско-демократический союз», при этом с 2005 по 2021 год — федеральный канцлер Германии и первая женщина на этом посту.

Что говорила о России: Меркель не раз критиковала РФ в контексте украинского конфликта, при этом подтверждая, что Минские соглашения 2014 года были попыткой «дать Украине время» и сделать ее сильнее. Экс-канцлер также выступила против изоляции России и призвала европейские страны к диалогу с ней в дипломатическом поле: «Россия никогда не исчезнет с карты мира. Она была и остается крупнейшим по территории соседом Европейского союза».

Оценка NEWS.ru: 6/10

Политолог Илья Гращенков: «Меркель — наиболее опытная фигура. Она хорошо знает Владимира Путина, механизм переговоров с Москвой и умеет вести длительный дипломатический процесс. Но ее репутация сегодня двойственна: для части Европы и Украины прежняя политика диалога с Россией выглядит не успехом, а ошибкой. Кроме того, сама Меркель, судя по всему, не стремится возвращаться в большую дипломатию».

Герхард Шредер

Кто это: в 1980-х — депутат бундестага от Нижней Саксонии, правительство которой возглавил в 1990 году. С 1997 по 1998 год — председатель бундесрата, органа представительства земель Германии. В 1998–2005 годах — федеральный канцлер. С 2006-го — председатель комитета акционеров Nord Stream AG, а с 2017 по 2022 год — председатель совета директоров «Роснефти».

Что говорил о России: Шредер последовательно выступает за сохранение диалога с РФ, критикует попытки изолировать Москву и предостерегает европейские страны от конфронтации с ней. По его словам, безопасность Европы невозможна без признания России полноценным партнером: «Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой и глубокими историческими связями с Германией».

Оценка NEWS.ru: 8/10

Политолог Илья Гращенков: «Шредер удобен для Москвы, но практически неприемлем для Европы. Личные связи с российским руководством и прежняя работа в энергетическом секторе делают его не нейтральным посредником, а фигурой, вызывающей слишком много подозрений. Его кандидатура скорее показывает, с кем Россия предпочла бы разговаривать, чем имеет реальные шансы на утверждение».

Александр Стубб

Кто это: в середине 1990-х — советник в МИД Финляндии. В 2004–2008 годах — депутат Европарламента. С 2008 по 2011 год — министр иностранных дел Финляндии, а с 2011-го по 2017-й — глава финского министерства по делам ЕС и внешней торговли. В 2014–2015 годах — премьер-министр Финляндии, затем по 2016-й — министр финансов. С марта 2024 года — президент Финляндии.

Что говорил о России: Стубб неоднократно выступал за продолжение военной поддержки Украины, утверждая, что РФ потерпела в конфликте «стратегическую неудачу». При этом глава Финляндии призывал Европу не забывать о ядерном потенциале и огромных ресурсах России и воздерживаться от излишне воинственных заявлений в адрес Москвы: «Я считаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда каналы для политического диалога с Россией необходимо будет открыть».

Оценка NEWS.ru: 5/10

Политолог Юрий Светов: «15 лет назад Стубб рассказывал, как здорово развивается приграничное сотрудничество Петербурга и Ленинградской области с регионами Финляндии. А когда стал президентом, сразу изменил риторику и превратился в завзятого русофоба. Сегодня Стубб — типичный евронатовец, который напирает на исторический опыт Финляндии — мол, она воевала с Советским Союзом в Зимнюю войну 1939 года, пожертвовала территориями, но восстановила положение в мире, развивалась и теперь даже удостоилась чести быть в НАТО. Предполагается, что Стубб будет убеждать Украину: „Пожертвуй чем-то, зато выиграешь в другом“. Не знаю, пойдут ли на это европейцы».

Политолог Илья Гращенков: «Стубб — наиболее реалистичный вариант из названных. Он действующий политик, хорошо понимает Россию, приемлем для северной и восточноевропейской части ЕС и при этом не несет груза прежних договоренностей. Его линия будет достаточно жесткой: прекращение огня, гарантии безопасности Украине, отсутствие возврата к отношениям "как раньше". Для Москвы он неудобен, но именно поэтому может восприниматься в ЕС как надежный представитель европейской позиции».

Каким будет диалог России и Европы

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении: кого бы ни назначили в ЕС для переговоров с Россией, ждать улучшения отношений с Европой точно не стоит. Политолог политолог Дмитрий Солонников отметил:

«В Европе есть силы, которые ранее выступали за контакты с Россией, и они могут получить новый импульс для активизации своей деятельности. Но это никак не говорит о том, что там позитивно начнут относиться к России. Стратегическое поражение, которое Европа собирается нанести РФ, с повестки дня не снимается».

Германский политолог Александр Рар в разговоре с NEWS.ru предположил, что фигура будущего переговорщика не столь важна — куда существеннее то, о чем именно он станет договариваться с Россией.

«Судя по тому, как Германия в Европе командует парадом, нейтральных переговоров Европа с Россией не хочет. Максимум, на что ЕС согласится, — что Украина пока не войдет в НАТО и в ЕС, то есть не становится полноценным членом западного сообщества. Если переговоры начнутся сейчас, то переговорщик от ЕС будет предлагать заморозить конфликт на теперешней линии фронта, и неких „гарантий“ от Европы для Украины», — полагает он.

Светов считает, что Брюссель упускает из внимание одну важную деталь: выбор европейского посредника для переговоров еще не означает, что Москва станет с ним договариваться.

«Они по-прежнему считают, что мы спим и видим, когда они кого-нибудь назначат. Весь балаган вокруг человека, уполномоченного от имени Евросоюза говорить с Россией, идет именно в таком ключе. Хотите — слава богу, мы никогда не отказываемся от переговоров. Но переговоры прервали вы. Выдвигайте кандидата, а мы посмотрим — подходит он нам или нет», — заключил политолог.

