Юрист раскрыл нюанс с получением пенсии умершего родственника в России Шапенко: после смерти пенсионера его наследники могут получить часть пенсии

После смерти пенсионера родственники могут получить невыплаченную пенсию, доплаты и в ряде случаев остаток накопительной части, сообщил агентству ПРАЙМ адвокат Владимир Шапенко. Информацию о накоплениях можно запросить в Социальном фонде или негосударственном пенсионном фонде, добавил он.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Остаток накоплений можно унаследовать, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток, — заявил Шапенко.

Эксперт уточнил, что начисленные, но не выплаченные средства могут получить нетрудоспособные родственники, которые проживали вместе с умершим. Информацию о накоплениях можно запросить в Социальном фонде или негосударственном пенсионном фонде, отметил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил: с 1 июня сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к выплатам. По его словам, часть начислений Социальный фонд произведет автоматически, а в некоторых случаях потребуется заявление с документами.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев заявил: нескольким категориям граждан увеличат размер пенсий с 1 августа. Он отметил, что россияне получат прибавку к накопительным выплатам в размере 19,3%.