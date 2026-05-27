Шотландия одобрила проведение референдума о независимости В Шотландии 72 депутата поддержали призыв к референдуму о независимости

Парламент Шотландии поддержал призыв местных властей к проведению нового референдума о независимости региона от Великобритании. Согласно данным, размещенным на сайте парламента, инициативу поддержали 72 депутата, против высказались 55 парламентариев, еще двое воздержались.

Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости Шотландии, — говорится в сообщении властей.

Большинство голосов в поддержку обеспечили представители Шотландской национальной партии (ШНП). Из 72 депутатов, поддержавших предложение, 57 представляют именно эту политическую силу.

О своих целях на референдум говорилось еще в начале года, когда Шотландская национальная партия (ШНП) сообщила об этих намерениях, если одержит победу на выборах в шотландский парламент в мае, заявил первый министр Шотландии Джон Суинни. Он напомнил, что в 2011 году Шотландия добилась референдума, когда ШНП получила большинство голосов. Политик тогда предупреждал, что шотландцы придут в ярость, если Лондон вновь откажет в проведении голосования.