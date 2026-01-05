Шотландия нацелена на повторный референдум о независимости

Шотландская национальная партия (ШНП) намерена провести новый референдум о независимости от Великобритании, если одержит победу на выборах в шотландский парламент в мае, заявил первый министр Шотландии Джон Суинни. Он напомнил, что в 2011 году Шотландия добилась референдума, когда ШНП получила большинство голосов, передает РИА Новости.

Это сработало тогда, сработает в 2026-м. Поэтому 7 мая цель Шотландской национальной партии не просто победить, а получить абсолютное большинство голосов, которое обеспечит Шотландии право выбирать собственное будущее, — заявил Суинни.

Политик также предупредил, что шотландцы придут в ярость, если Лондон вновь откажет в проведении голосования. В 2022 году Верховный суд Великобритании постановил: референдум о независимости не может быть проведен без согласия британского правительства.

Тем временем президент США Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность венесуэльской оппозиции и обозначил прямые экономические интересы США в этой стране. По его мнению, будущее латиноамериканской страны обеспечит контроль над ее ресурсами, а не демократический процесс.