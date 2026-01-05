Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:40

Шотландия нацелена на повторный референдум о независимости

Суинни пообещал референдум в случае победы Шотландской нацпартии

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Шотландская национальная партия (ШНП) намерена провести новый референдум о независимости от Великобритании, если одержит победу на выборах в шотландский парламент в мае, заявил первый министр Шотландии Джон Суинни. Он напомнил, что в 2011 году Шотландия добилась референдума, когда ШНП получила большинство голосов, передает РИА Новости.

Это сработало тогда, сработает в 2026-м. Поэтому 7 мая цель Шотландской национальной партии не просто победить, а получить абсолютное большинство голосов, которое обеспечит Шотландии право выбирать собственное будущее, — заявил Суинни.

Политик также предупредил, что шотландцы придут в ярость, если Лондон вновь откажет в проведении голосования. В 2022 году Верховный суд Великобритании постановил: референдум о независимости не может быть проведен без согласия британского правительства.

Тем временем президент США Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность венесуэльской оппозиции и обозначил прямые экономические интересы США в этой стране. По его мнению, будущее латиноамериканской страны обеспечит контроль над ее ресурсами, а не демократический процесс.

Шотландия
политика
выборы
партии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.