«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru назвал неправильным поведение бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который готов платить штрафы за возможность подольше оставаться на родине. Он отметил важность командной дисциплины.

Это неправильно, есть командная дисциплина. Если он готов отдавать за это деньги — это его проблемы. Но потом Венделу ведь еще нужно попадать в состав! Если бы у меня в команде такое было — он бы сидел [на скамейке запасных], — сказал Кузнецов.

Ранее ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, который состоялся 21 и 22 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В решающем матче армейцы одолели «Спартак» в серии пенальти. Третье место заняло «Динамо», которое в матче за бронзу одолело «Зенит». В игре за пятую позицию «Локомотив» оказался сильнее звезд мира. Лучшим бомбардиром турнира стал экс-игрок железнодорожников Владислав Игнатьев — восемь голов.

До этого сообщалось, что Вендел не сможет перейти в бразильский «Ботафого» из-за геополитических факторов. Владельцы российского клуба включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции. Кроме того, мажоритарный акционер клуба Джон Текстор является гражданином США.