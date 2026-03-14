«Зенит» два года не обыгрывает «Спартак»: команда Семака возьмет реванш?

В рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится дерби двух столиц — петербургский «Зенит» сыграет против московского «Спартака». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояний команд — в материале NEWS.ru.

Как «Зенит» и «Спартак» возобновили сезон в РПЛ

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. После выхода с зимней паузы команда Сергея Семака провела два матча: одержала домашнюю победу над «Балтикой» (1:0), а также уступила в гостях «Оренбургу» (1:2).

За счет двух побед «Спартак» смог укрепить свои позиции. Под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо красно-белые обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3). На данный момент москвичи идут на шестом месте с 35 очками.

Кто является фаворитом матча «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» является фаворитом в центральном матче тура против «Спартака», заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. Он ждет равную и интересную игру.

«Не скажу, что будет много голов, потому что соперники хорошо знают друг друга. Будет игра на результат. Фаворитом является „Зенит“. Только начало второй части сезона, пока физически все хорошо готовы, но и „Зенит“, и „Спартак“ допускают тактические ошибки. Однако обе команды хорошо готовы к игре», — сказал Гладилин.

Даже не в оптимальном состоянии «Зенит» сильнее «Спартака», отметил экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. Он выразил надежду, что петербуржцам удастся продемонстрировать качественный футбол в этой встрече.

«Игра сложная. У „Спартака“ есть проблемы в обороне, у „Зенита“ новые люди. [Сергей] Семак постепенно их вводит, но безболезненно не получается. Наверняка будут набирать с каждым матчем, требуется время. Но со „Спартаком“ команда сыграет в максимальный футбол — это раздражитель», — сказал Рапопорт.

«Зенит» является фаворитом матча, заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, у столичного клуба хорошая линия атаки, но при этом футболисты не лучшим образом действуют в защите. Непомнящий считает, что неудачный старт «Зенита» весной связан с психологическими проблемами игроков.

Футбольный тренер Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Пока футболисты „Зенита“ не играют на своем максимальном уровне. Им не удается вытащить свой богатый потенциал, пока он совсем не реализуется. Они никак не могут себя пересилить, что нужно сражаться в каждом матче изо всех сил. У „Зенита“ высокий уровень мастерства, но не всегда выигрываешь за счет класса», — сказал Непомнящий.

В матче «Зенит» — «Спартак» победит тот, кто допустит меньше ошибок и на все 100% сосредоточится на этой встрече, заявил NEWS.ru экс-футболист обеих команд Владимир Быстров. По его мнению, команда Семака наладит игру с приходом результата. Быстров выразил мнение, что «Спартаку» не хватило времени на сборах на отработку оборонительных действий.

«Одного лидера не бывает, должен быть костяк. У „Спартака“ это иностранцы. Пока они хорошо могут выступить только в караоке, по-футбольному им еще работать и работать. История с песнями на сборах? Классно! Выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Видимо, времени на отработку действий в обороне не хватило. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле», — сказал экс-футболист.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что матч с «Зенитом» будет непредсказуемым. Ветеран отметил, что каждая встреча этих клубов бескомпромиссная и зрелищная.

«Прогнозы давать сложно: обе команды находятся не в самом лучшем состоянии — как в игровом, так и в эмоциональном. Есть проблемы. Игры между этими соперниками всегда проходят бескомпромиссно и зрелищно. Надеюсь, что в этот раз будет так же. Если говорить про фаворита — шансы 50 на 50. Очень непредсказуемая игра, но от этого еще интереснее», — сказал Кечинов.

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал «Спартак» веселой командой. Он отметил, что никогда не знаешь, как выступят красно-белые.

«Это игра равных соперников с хорошим подбором футболистов. „Зенит“ выглядит фаворитом. По подбору футболистов „Спартак“ имеет шансы выступить хорошо, но пока команда не может найти свою игру. Дерби двух столиц всегда интересно смотреть. Очень важно добиться результата и заработать очки», — сказал Булыкин.

Вильмар Барриос (Зенит) и Манфред Угальде (Спартак) в матче 5-го тура Российской премьер-лиги в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Кто является лидером «Зенита» и «Спартака»

Несмотря на большое количество легионеров в составе «Зенита», самыми результативными по системе «гол + пас» в команде являются россияне Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Александр Соболев — 8+4, 6+1 и 4+1 соответственно. Среди иностранцев больше всех забил бразильский защитник Густаво Мантуан — три мяча.

В «Спартаке» самым результативным по системе «гол + пас» является аргентинец Эсекьель Барко — 5+5. Следом идет его соотечественник Пабло Солари — 6+0. Тринидадец Ливай Гарсия и бразилец Маркиньос имеют по 4+3, 4+2 у пришедшего в клуб по ходу сезона португальца Жедсона Фернандеша.

История противостояния «Зенита» и «Спартака»

В истории дерби двух столиц команды провели 174 матча. «Зенит» сумел выиграть 56 раз, «Спартак» — 68, 50 игр завершились вничью. В РПЛ коллективы встречались 74 раза: 31 победа у «Зенита», 22 — у «Спартака», 21 ничьи.

В 2025 году «Зенит» и «Спартак» встречались дважды. В мартовском матче чемпионата России красно-белые выиграли со счетом 2:1, а в августе команды разошлись миром — 2:2.

Центральный матч 21-го тура РПЛ состоится 14 марта в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Главным арбитром матча станет Сергей Карасев.

