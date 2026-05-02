02 мая 2026 в 07:19

Семья из семи человек сгорела заживо в ночном пожаре

Семья из семи человек погибла в ночном пожаре в поселке Высокий в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона, заявил в Telegram-канале губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук. По его словам, сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58 по местному времени.

На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03:30 на площади 142 квадратных метра, — отметил он.

К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Предварительно, причиной трагедии стала неаккуратная эксплуатация электроприборов, добавил Кухарук.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном жилом доме на улице Висаитова в Ростове-на-Дону произошло возгорание в одной из квартир. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения. Никто не пострадал.

До этого стало известно, что семь человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме Ижевска. Среди тех, кто обратился за помощью, были дети в возрасте 3 и 15 лет, — они получили легкое отравление продуктами горения.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

