Семья из семи человек сгорела заживо в ночном пожаре

Семья из семи человек, в том числе четверо детей, погибла в ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона, заявил в Telegram-канале губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук. По его словам, сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58 по местному времени.

На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений наблюдалось открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализован в 03:06, открытое горение ликвидировано в 03:30 на площади 142 квадратных метра, — отметил он.

К ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Предварительно, причиной трагедии стала неаккуратная эксплуатация электроприборов, добавил Кухарук.

