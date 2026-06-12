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12 июня 2026 в 04:12

Стало известно, жители какой страны Европы готовы вступить в ряды ВС России

Генконсул Оранский сообщил о готовности французов вступить в ряды ВС России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некоторые французы заявляют о готовности вступить в ряды российских Вооруженных сил, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский. По его словам, от жителей Франции все чаще звучат слова поддержки в адрес России.

Все чаще мы слышим слова поддержки (от простых французов. — NEWS.ru) и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил, — сказал Оранский.

Ранее стало известно, что российские инженеры и ученые завершили монтаж трех гиротронных комплексов, предназначенных для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Оборудование относится к числу критически важных систем, необходимых для запуска и эксплуатации реактора.

До этого Оранский заявил: власти Франции не предприняли достаточных мер для защиты российских дипломатов и загранучреждений после нападения на генеральное консульство России в Марселе в 2025 году. По его словам, французская сторона не только не усилила меры безопасности после инцидента, но и не дала произошедшему должной оценки.

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