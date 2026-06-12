Инженеры Росатома установили во Франции важнейшие элементы реактора ИТЭР

Российские инженеры и ученые завершили монтаж трех гиротронных комплексов, предназначенных для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), сообщили в Проектном центре Росатома. Оборудование относится к числу критически важных систем, необходимых для запуска и эксплуатации реактора.

Вместе с гиротронными комплексами был смонтирован и комплекс вспомогательного оборудования. Работы проводились на площадке Организации ИТЭР во французском городе Сен-Поль-ле-Дюранс в рамках выполнения российских обязательств по международному проекту. Гиротронные комплексы были доставлены во Францию еще в 2022 году. Их изготовлением занималось АО НПП «Гиком», а поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР.

Гиротроны используются для нагрева плазмы и играют важную роль в обеспечении работы термоядерного реактора. Именно такие системы позволяют создавать необходимые условия для проведения экспериментов по управляемому термоядерному синтезу.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что у России нет недружественных стран в атомной сфере. Он отметил, что корпорация видит интерес Южной Кореи к сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП).