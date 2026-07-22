Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время Синоптик Цыганков: в Москве ближе к 27 июля ожидается температура ниже нормы

В Москве и области ближе к понедельнику, 27 июля, ожидается похолодание — температура будет ниже климатической нормы, предупредил в беседе с «Радио 1» начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Кроме того, по его словам, небольшие осадки, которые начнутся уже 22 июля, усилятся к началу следующей недели.

Небольшой дождь может быть [в Московской области] уже сегодня (22 июля. — NEWS.ru) к вечеру. Завтра в течение дня тоже [ожидаются] небольшие осадки. В пятницу во второй половине дня после 15:00 — тоже. И в субботу, и в воскресенье. А самые сильные осадки, наверное, будут уже в ночь с воскресенья на понедельник, — спрогнозировал Цыганков.

Синоптик добавил, что сильный южный циклон уйдет в ночь на понедельник. В четверг и пятницу ожидается температура до плюс 24 градусов, в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 26 градусов, а уже в начале недели столбики термометров покажут до плюс 13 градусов. До пятницы ветер будет южным, затем сменится на северный и северо-западный, подытожил специалист.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье. В регионе ожидаются обильные дожди с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действовало до 21:00 21 июля в Москве и продолжает действовать до 21:00 22 июля в Московской области.