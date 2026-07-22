Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов

Компания «РТ-Проектные технологии» Ростеха начала поставки мобильных убежищ гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий, сообщила в Telegram пресс-служба госкорпорации. Сооружения быстро монтируются, защищают от взрывов, обвалов и отравляющих веществ.

Компания «РТ-Проектные технологии» поставляет универсальные блок-модульные убежища гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий. Сооружения быстро монтируются и способны защитить от взрывов, обвалов зданий, отравляющих веществ. Убежища серийно выпускаются в партнерстве с частной компанией, — говорится в сообщении.

Металлические модули убежищ «КУБ-М», монтируемые на площадке и допускающие усиление бетонными блоками, имеют площадь 25 кв. м и вмещают до 50 человек. Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков отметил, что модуль может подключаться к внешним сетям или работать автономно до двух суток, а также допускает совместное применение с комплексом «Паутина».

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