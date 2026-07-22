Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 15:58

Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов

Ростех начал поставки мобильных убежищ «КУБ-М»

Логотип госкорпорации «Ростех» Логотип госкорпорации «Ростех» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «РТ-Проектные технологии» Ростеха начала поставки мобильных убежищ гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий, сообщила в Telegram пресс-служба госкорпорации. Сооружения быстро монтируются, защищают от взрывов, обвалов и отравляющих веществ.

Компания «РТ-Проектные технологии» поставляет универсальные блок-модульные убежища гражданской обороны «КУБ-М» для промышленных предприятий. Сооружения быстро монтируются и способны защитить от взрывов, обвалов зданий, отравляющих веществ. Убежища серийно выпускаются в партнерстве с частной компанией, — говорится в сообщении.

Металлические модули убежищ «КУБ-М», монтируемые на площадке и допускающие усиление бетонными блоками, имеют площадь 25 кв. м и вмещают до 50 человек. Генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков отметил, что модуль может подключаться к внешним сетям или работать автономно до двух суток, а также допускает совместное применение с комплексом «Паутина».

Ранее холдинг «Вертолеты России» передал заказчику первые серийные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО «Газпром» на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Россия
Ростех
убежище
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.