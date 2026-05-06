«До конца»: в кризис-центре рассказали, как защититься от домашнего насилия

При столкновении с домашним насилием пострадавшей важно обратиться в кризисный центр, снять побои и написать заявление в полицию, рассказала руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. В ходе пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» она отметила, что важно сфотографировать бумаги до подачи, чтобы зафиксировать все формулировки, в которых были описаны события.

Связаться с кризисным центром, чтобы быть уверенной, что ее (пострадавшую. — NEWS.ru) примут, потому что есть разные нюансы. Если были побои, надо пойти в травмпункт, снять побои, надо пойти написать заявление [в полицию], — отметила Краснослободцева.

Глава кризис-центра отметила, что при подаче заявления важно взять бумаги о том, что заявление приняли. По ее словам, обращаться в полицию необходимо вне зависимости от того, ушла ли пострадавшая от обидчика или живет с ним на одной территории.

Ранее кандидат психологических наук Егор Калино сообщил, что решающее значение в освобождении от домашнего насилия играет самостоятельное осознание угрозы. Эксперт пояснил, что психика не всегда разрешает воспринимать происходящее объективно.