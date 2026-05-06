Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия Психолог Калино: жертве нужно сначала самой осознать опасность домашнего насилия

Решающее значение в освобождении от домашнего насилия играет самостоятельное осознание угрозы, заявил кандидат психологических наук Егор Калино в ходе пресс-конференции на тему «Бьет или любит? Кто виноват в росте домашнего насилия» в пресс-центре агентства «Национальная служба России». Эксперт пояснил, что психика не всегда разрешает воспринимать происходящее объективно, передает корреспондент NEWS.ru.

Сначала нужно увидеть то, что вы находитесь в ситуации, опасной для жизни, потому что это не всегда адекватно воспринимается психикой, но психика не всегда разрешает увидеть эту ситуацию как опасную. Все время есть некое оправдание. Сначала увидьте, что вашей жизни угрожает, что на вас воздействуют психически, эмоционально и морально. Потом относительно этого принимайте решение, — сказал он.

Ранее депутат Государственной думы Татьяна Буцкая заявила, что подвергающиеся домашнему насилию женщины не должны молчать, они должны рассказать об этом, например психологу. По ее словам, если ситуация уже вышла из-под контроля, то жертве следует обратиться в полицию.