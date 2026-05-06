Трамп оценил шансы поездки Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании PBS назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что основную часть переговорного процесса можно провести на территории США.

Маловероятно. Я думаю, мы можем сделать это здесь, а для финальной встречи, возможно, проведем подписание где-нибудь в другом месте, — сказал Трамп.

Ранее президент США объявил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях. В противном случае он пообещал возобновить бомбардировки.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования.