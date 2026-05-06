Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о меморандуме с США Аракчи заявил о готовности только к справедливой и всеобъемлющей сделке с США

Иран готов заключить с США исключительно справедливое и всеобъемлющее соглашение, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Пекине. До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп нацелен на выработку с Тегераном меморандума о взаимопонимании, который охватил бы ключевые темы, требующие урегулирования, передает гостелерадиокомпания Ирана.

Мы примем только справедливое и всеобъемлющее соглашение, — подчеркнул Аракчи.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт США с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния.

До этого Трамп заявил, что Иран либо согласится на правильную сделку, либо проиграет. По его мнению, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном. Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран. Он утверждает, что ни одного корабля Ирана не осталось на плаву.