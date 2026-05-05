05 мая 2026 в 15:10

Трамп оценил сроки завершения конфликта с Ираном

Дональд Трамп
Конфликт США с Ираном может продлиться еще две–три недели, но основные цели кампании уже достигнуты, заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту американский лидер Дональд Трамп. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния.

Мы уже уничтожили большую часть того, что хотели бы, вероятно, нам нужно еще две, может быть, три недели. Время для нас не определяющий фактор, — сказал Трамп.

По его оценке, достигнутые результаты позволяют говорить о фактическом преимуществе США. Он также заявил о значительных потерях иранских морских сил, включая уничтожение большого числа кораблей и быстроходных катеров.

Ранее Трамп заявил, что Иран либо согласится на правильную сделку с США, либо потерпит поражение. По его мнению, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном. Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран. Он утверждает, что из 159 кораблей, которыми располагал Иран, ни одного не осталось на плаву.

