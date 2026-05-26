В Пензенской области объявлена ракетная опасность

В Пензенской области введено предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Жителям рекомендуется следить за официальной информацией и соблюдать меры предосторожности.

На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность", — написал Мельниченко.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил местных жителей о возможных взрывах. По его словам, сотрудники Росгвардии проводили работы по обезвреживанию обломков БПЛА.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области. По его словам, в результате атак пострадал один мирный житель. Он уточнил, что в городе Шебекино мужчина обнаружил на чердаке своего дома мину «колокольчик», оставшуюся после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами.

Кроме того, при падении обломков в регионе был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили девятилетнего мальчика. По словам губернатора, жизни ребенка ничего не угрожает. Кроме того, часть жителей поселка Солидарность перевели в пункт временного размещения из-за фрагмента украинского дрона.