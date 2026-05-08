Девятилетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на Липецкую область Артамонов: девятилетний мальчик пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ельце

Девятилетний мальчик пострадал из-за падения обломков БПЛА в Ельце, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в мессенджере МАКС. Он отметил, что угрозы жизни ребенка нет.

К сожалению, при падении обломков был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику девять лет, — написал Артамонов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удары по восьми муниципалитетам Белгородской области. По его словам, в результате атак пострадал один мирный житель. Он уточнил,что в городе Шебекино мужчина обнаружил на чердаке своего дома мину «колокольчик», оставшуюся после прошлогоднего обстрела кассетными боеприпасами.

До этого сообщалось, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Чебоксары 5 мая выросло до 35 человек. Трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Глава Чувашии также сообщал, что количество поврежденных при налете объектов увеличилось с 28 до 40. Под удар попали школы, детские сады и местный электромеханический колледж.