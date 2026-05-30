ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 10:34

«Откровенные враги»: дискредитирующих Россию релокантов ждут новые проверки

Константинов: дискредитирующих Россию релокантов проверят на наличие активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Релокантов, дискредитирующих Россию из-за рубежа, проверят на наличие активов в Крыму, сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. Он также назвал справедливым закон по аресту имущества таких граждан.

Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом — со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциируют себя с Россией и вредят ей, — откровенные враги, — отметил Константинов.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что айтишникам-релокантам будет очень тяжело самореализоваться за рубежом, поскольку их там не ждали. При этом, по его словам, решение о переезде в другую страну — личное дело и право каждого.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые оскорбляли защитников России, ожидают судебные разбирательства. По его словам, ответственность будет ждать их и за нанесенный государству ущерб.

Россия
Крым
Владимир Константинов
релоканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.