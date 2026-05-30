«Откровенные враги»: дискредитирующих Россию релокантов ждут новые проверки

Релокантов, дискредитирующих Россию из-за рубежа, проверят на наличие активов в Крыму, сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. Он также назвал справедливым закон по аресту имущества таких граждан.

Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом — со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциируют себя с Россией и вредят ей, — откровенные враги, — отметил Константинов.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что айтишникам-релокантам будет очень тяжело самореализоваться за рубежом, поскольку их там не ждали. При этом, по его словам, решение о переезде в другую страну — личное дело и право каждого.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые оскорбляли защитников России, ожидают судебные разбирательства. По его словам, ответственность будет ждать их и за нанесенный государству ущерб.