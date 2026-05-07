В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России Депутат Ющенко: уехавшим за границу IT-специалистам будет тяжело реализоваться

Айтишникам-релокантам будет очень тяжело самореализоваться за рубежом, поскольку их там не ждут, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Александр Ющенко. При этом, по его словам, решение о переезде в другую страну — личное дело и право каждого.

Если людям некомфортно жить, работать и развиваться в нашей стране, то пусть уезжают. Возможно, они найдут себя где-то за рубежом, но сомневаюсь. Они там никому не нужны, — высказался Ющенко.

Он также отметил, что государство обязано принимать эффективные меры для наведения порядка на рынке видеоигр. По словам парламентария, важно, чтобы подобная продукция не вызывала зависимость у молодого поколения и не формировала культ насилия.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что зарплата IT-специалистов варьируется в зависимости от грейда и может составлять от 80 до 100 тыс. рублей у «джуниоров» и до 300 тыс. рублей у «сеньоров». По его словам, более высокая оплата труда напрямую связана с опытом, компетенциями и сложностью решаемых задач.