27 марта 2026 в 17:08

Экс-девушка пропавшего в Петербурге IT-специалиста рассказала о его жизни

Пропавший в Санкт-Петербурге 39-летний сотрудник IT-компании Дмитрий увлекался спортом: он бегал и катался на велосипеде, рассказала корреспонденту NEWS.ru его бывшая девушка Олеся (имя изменено). По ее словам, мужчина много времени проводил за компьютерными играми. При этом, уточнила она, друзей у него было мало.

Дима любит спорт, он часто выходил на пробежки и катался на велосипеде. Иногда участвовал в субботних пятикилометровых забегах. Любил много играть в компьютерные игры. У него был всего один друг, с которым они ездили на дачу или ходили в бар, — рассказала Олеся.

По ее словам, Дмитрий — человек привычки: он любил одни и те же маршруты, места. В Санкт-Петербург мужчина переехал из Москвы около трех лет назад: его пригласили работать на вакансию мечты. Олеся отметила, что за то время, что он жил в Северной столице, он сильно изменился.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга пропал IT-специалист. В последний раз его видели 18 марта на пробежке на Арсенальной набережной в центре города. Там же был зафиксирован сигнал его телефона. Родственники мужчины сначала пытались найти его самостоятельно, однако позднее обратились в полицию. Они не исключают, что он мог стать жертвой похищения.

пропавшие люди
пропавшие без вести
пропавшие
айтишники
поиски людей
Степанида Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

