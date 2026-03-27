Экс-девушка пропавшего в Петербурге IT-специалиста рассказала о его жизни NEWS.ru: у пропавшего в Петербурге IT-специалиста было мало друзей

Пропавший в Санкт-Петербурге 39-летний сотрудник IT-компании Дмитрий увлекался спортом: он бегал и катался на велосипеде, рассказала корреспонденту NEWS.ru его бывшая девушка Олеся (имя изменено). По ее словам, мужчина много времени проводил за компьютерными играми. При этом, уточнила она, друзей у него было мало.

Дима любит спорт, он часто выходил на пробежки и катался на велосипеде. Иногда участвовал в субботних пятикилометровых забегах. Любил много играть в компьютерные игры. У него был всего один друг, с которым они ездили на дачу или ходили в бар, — рассказала Олеся.

По ее словам, Дмитрий — человек привычки: он любил одни и те же маршруты, места. В Санкт-Петербург мужчина переехал из Москвы около трех лет назад: его пригласили работать на вакансию мечты. Олеся отметила, что за то время, что он жил в Северной столице, он сильно изменился.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга пропал IT-специалист. В последний раз его видели 18 марта на пробежке на Арсенальной набережной в центре города. Там же был зафиксирован сигнал его телефона. Родственники мужчины сначала пытались найти его самостоятельно, однако позднее обратились в полицию. Они не исключают, что он мог стать жертвой похищения.