Онколог раскрыл, как обстоят дела с лечением рака в регионах России

Академик РАН Каприн: российская онкология не ограничивается Москвой

Вопреки стереотипам, современные методы лечения рака приходят не только в столичные клиники, но и в областные больницы, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в регионах создаются центры ядерной медицины и обновляется оборудование.

Онкологическая служба развивается не только в столице и мегаполисах, но и по всей стране. Повсеместно внедряются современные методы диагностики и лечения, действует единая система маршрутизации, активно выполняют свою работу федеральные референсные центры, в том числе благодаря телемедицинским технологиям, — сказал Каприн.

По его словам, при поддержке правительства в регионах создаются центры ядерной медицины, обновляется парк оборудования и формируются команды специалистов. Основные ограничения — сложность технологий, высокая стоимость и необходимость подготовки кадров, что требует времени, признал он, но общий вектор очевиден, добавил онколог.

Ранее онколог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

