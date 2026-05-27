Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 22:30

Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом

Онколог Каприн: через 10 лет рак может стать управляемым заболеванием

Подписывайтесь на нас в MAX

Изменения в онкологии колоссальны, и мир движется к модели, где большинство форм рака либо излечиваются, либо становятся хроническими, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в этом смысле оправдано cравнение с диабетом.

Изменения, которые происходят в онкологии, действительно колоссальные, что, в свою очередь, позволяет помогать пациентам в ситуациях, которые еще недавно считались безнадежными. Мы движемся к такой модели, когда все больше форм рака либо излечиваются на ранних стадиях, либо становятся хроническими и управляемыми на поздних. И в этом смысле сравнение с диабетом частично оправдано, для ряда злокачественных заболеваний это уже реальность, — сказал Каприн.

По его словам, если сохранится нынешний темп развития онкологии, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего снижения смертности и роста продолжительности жизни пациентов. Говорить об «окончательной победе» над всеми видами рака было бы неправильно, но прогресс очевиден, заключил онколог.

Ранее врач Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

Общество
диабет
рак
онкология
хронические заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Россиянам рассказали о главном заблуждении про диспансеризацию
ЕС стягивает в Прибалтику три дивизии НАТО: что происходит, реакция России
В России предложили защиту прав студентов при использовании ИИ
Онколог раскрыл, как обстоят дела с лечением рака в регионах России
Российский полузащитник пропустит ближайшие матчи из-за травмы
Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом
Цвет тишины: какие оттенки помогают расслабиться
В РФПИ дали стратегический совет Украине на фоне нехватки ракет
Онколог оценил шансы пациентов с поздними стадиями рака
Убили промысловики, похитили гуманоиды: новые версии пропажи Усольцевых
Стало известно, как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком
Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини
Трамп перепутал Иран с Венесуэлой
Женщина на надувном круге утонула во время шторма в Челябинске
Посольство России предупредило о западных интригах
Ткани и настроение: как фактура влияет на эмоции
Эксперт рассказал, как перестроить мозг бывшему курильщику
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.