Онколог сравнил будущее онкологии с диабетом

Изменения в онкологии колоссальны, и мир движется к модели, где большинство форм рака либо излечиваются, либо становятся хроническими, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, в этом смысле оправдано cравнение с диабетом.

Изменения, которые происходят в онкологии, действительно колоссальные, что, в свою очередь, позволяет помогать пациентам в ситуациях, которые еще недавно считались безнадежными. Мы движемся к такой модели, когда все больше форм рака либо излечиваются на ранних стадиях, либо становятся хроническими и управляемыми на поздних. И в этом смысле сравнение с диабетом частично оправдано, для ряда злокачественных заболеваний это уже реальность, — сказал Каприн.

По его словам, если сохранится нынешний темп развития онкологии, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего снижения смертности и роста продолжительности жизни пациентов. Говорить об «окончательной победе» над всеми видами рака было бы неправильно, но прогресс очевиден, заключил онколог.

Ранее врач Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.