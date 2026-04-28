28 апреля 2026 в 10:00

Врач рассказала, кому противопоказан кофе

Врач-валеолог Чернышова: кофе не рекомендован людям с нестабильным давлением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кофе не рекомендуется употреблять людям с нестабильным артериальным давлением и заболеваниями ЖКТ, рассказала NEWS.ru врач-терапевт, валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова. В умеренном объеме напиток бодрит и повышает работоспособность, а в неограниченном — может навредить, отметила она. По словам эксперта, также важна индивидуальная чувствительность к напитку.

Я знаю людей, которые плохо переносят кофе, довольно быстро начинают чувствовать усталость, падение работоспособности, такое бывает. Интересный факт: у людей достаточно молодых, условно сорокалетних, кофе часто приводит к повышению артериального давления. А у пожилых нет такого выраженного воздействия, потому что у них уже не гибкие сосуды, которые слабо реагируют на кофе. Нужно отслеживать свои собственные реакции, — пояснила врач.

Чернышова добавила, что при гастрите или синдроме раздраженного кишечника напиток может вызывать дополнительное раздражение стенок желудка и усугубить течение заболеваний. Кроме того, врач напомнила, что кофе обладает выраженным мочегонным действием, и его большое количество может привести даже к обезвоживанию.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова предупредила, что злоупотребление кофе может привести к ощущению перебоев в работе сердца, учащенному пульсу и проблемам со сном. По словам врача, реакция организма на этот напиток зависит от дозы, крепости и времени употребления.

Общество
советы врачей
кофе
хронические заболевания
