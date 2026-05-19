19 мая 2026 в 20:36

Экс-главе офиса Зеленского светит «продолжение банкета» в СИЗО

Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Бывшему главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку, обвиняемому в отмывании средств при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом, могут предъявить новое обвинение, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники. Антикоррупционные органы намерены требовать снова отправить политика в СИЗО, откуда его ранее выпустили.

Обвинения могут быть предъявлены и другим соратникам Зеленского — бывшему помощнику Сергею Шефиру и действующему секретарю Совета нацбезопасности и обороны Рустему Умерову. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее адвокат Ермака сообщал, что его подзащитный находился в СИЗО в платной камере. Он подчеркнул, что сам оплатил эту услугу для политика. Залог за него внесли семь юридических и семь физических лиц. Его выпустили из следственного изолятора за 140 млн гривен (227 млн рублей).

Депутат Госдумы Леонид Ивлев между тем заявил, что жизнь экс-главы офиса президента Украины фактически висит на волоске. По мнению парламентария, приказ о его устранении может поступить от Лондона, Парижа или Берлина.

