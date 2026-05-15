Стало известно о «роскошном» приеме в СИЗО экс-главы офиса Зеленского

Экс-главу офиса Зеленского Ермак поместили в СИЗО в платную камеру

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, находится в СИЗО в платной камере, сообщил его адвокат Игорь Фомин в комментарии для телеканала «Общественное». Он подчеркнул, что сам оплатил эту услугу.

Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. Я лично проплатил, — отметил адвокат.

Кроме того, источники телеканала сообщили, что бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 млн гривен (49,7 млн рублей). Также помогла назначенная правительством член Наблюдательного совета «Ощадбанка» Роза Тапанова. Она отправила 8 млн гривен (13,2 млн рублей).

Ранее Киевский суд арестовал Ермака и разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей). Сам он называл эту сумму «неподъемной» и заявлял, что таких денег у него нет. По его словам, друзья и знакомые могут внести за него залог. Позже украинский продюсер Григорий Гришкан сообщил, что перечислил 666 гривен (1104 рубля).

В Центре противодействия коррупции между тем заявили, что суд запретил политику общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами. Запрет начнет действовать после выхода Ермака.