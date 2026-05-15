Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара

Люди, пострадавшие в пожаре, могут рассчитывать на полное возмещение расходов на лечение и компенсацию морального вреда, напомнил в беседе с «Авторадио» юрист Владимир Тарасов. Последняя выплата может достигать до 5 млн рублей в зависимости от нанесенного человеку ущерба.

Потерпевшие могут обратиться напрямую к управлению [объекта], где произошло [происшествие], в прокуратуру или сразу в [суд] исковым заявлением. Что они могут требовать? Если причинен вред здоровью, они могут требовать [возврата] денег на лечение, а также моральную компенсацию. Если мы говорим о денежном эквиваленте, то на лечение здоровья погашается все на 100%. Если мы говорим о моральной компенсации, здесь ее нужно будет доказывать и объяснять. Сумма может варьироваться от 500 рублей чуть ли не до 5 млн рублей. Все будет рассматриваться индивидуально, — уточнил Тарасов.

Он добавил, что собственники объекта, где произошло возгорание, вправе обратиться в страховую компанию. Однако перед этим им нужно будет попросить провести проверку и установить, кто именно отвечал за проводку и противопожарную безопасность.

