Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара

Юрист Тарасов: пострадавшим в пожаре полагается компенсация расходов на лечение

Люди, пострадавшие в пожаре, могут рассчитывать на полное возмещение расходов на лечение и компенсацию морального вреда, напомнил в беседе с «Авторадио» юрист Владимир Тарасов. Последняя выплата может достигать до 5 млн рублей в зависимости от нанесенного человеку ущерба.

Потерпевшие могут обратиться напрямую к управлению [объекта], где произошло [происшествие], в прокуратуру или сразу в [суд] исковым заявлением. Что они могут требовать? Если причинен вред здоровью, они могут требовать [возврата] денег на лечение, а также моральную компенсацию. Если мы говорим о денежном эквиваленте, то на лечение здоровья погашается все на 100%. Если мы говорим о моральной компенсации, здесь ее нужно будет доказывать и объяснять. Сумма может варьироваться от 500 рублей чуть ли не до 5 млн рублей. Все будет рассматриваться индивидуально, — уточнил Тарасов.

Он добавил, что собственники объекта, где произошло возгорание, вправе обратиться в страховую компанию. Однако перед этим им нужно будет попросить провести проверку и установить, кто именно отвечал за проводку и противопожарную безопасность.

Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев заявил, что россияне могут потребовать компенсацию морального вреда за публикацию их фото без согласия. По его словам, при агрессивной съемке действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство.

