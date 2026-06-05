Косметолог поставила точку в споре, помогают ли патчи при отеках Косметолог Бедаева: патчи помогают при отеках лишь на короткий срок

Патчи для глаз помогают уменьшить отечность лишь на непродолжительное время, заявила NEWS.ru косметолог Татьяна Бедаева. По ее словам, для достижения более длительного эффекта требуется регулярный уход за кожей.

Патчи для глаз действительно хорошо устраняют отеки. Эффект, который вы видите после них, — не иллюзия, а реальность. Кожа становится мягкой, отдохнувшей и разглаженной, без мелких морщинок и «мешков». Однако полученный результат будет кратковременным. Это экспресс-средство, которое помогает лучше всего при обстоятельствах «здесь и сейчас». Например, чтобы быстро справиться с утренними несовершенствами после сна или долгого перелета, а также — если вы планируете идеальный макияж для фотосессии, — поделилась Бедаева.

Она пояснила, что благодаря охлаждению и плотному прилеганию патчи уменьшают локальную вазодилатацию и временно снижают активность тканей. Это, по словам косметолога, визуально уменьшает отечность и разглаживает кожу, устраняя припухлости.

В большинстве подобных косметических средств всегда присутствуют экстракты кофеина и зеленого чая, а также некоторые растительные противовоспалительные компоненты. Они ускоряют отток лимфы и слегка сужают сосуды. Кожа под глазами становится упругой и эластичной. Гидрогель и коллаген, в свою очередь, создают влажную среду для лучшего проникновения активов. Ткань быстро напитывается необходимыми для нее веществами и буквально молодеет на глазах. Однако здесь нужно понимать, что без постоянного ухода все быстро исчезнет, — заключила Бедаева.

Ранее дерматолог Мадина Осман развеяла миф, что кожа привыкает к определенному типу косметики. По ее словам, средства могут лишь достичь максимальной эффективности и поддерживать результат.