ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 06:20

Косметолог поставила точку в споре, помогают ли патчи при отеках

Косметолог Бедаева: патчи помогают при отеках лишь на короткий срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Патчи для глаз помогают уменьшить отечность лишь на непродолжительное время, заявила NEWS.ru косметолог Татьяна Бедаева. По ее словам, для достижения более длительного эффекта требуется регулярный уход за кожей.

Патчи для глаз действительно хорошо устраняют отеки. Эффект, который вы видите после них, — не иллюзия, а реальность. Кожа становится мягкой, отдохнувшей и разглаженной, без мелких морщинок и «мешков». Однако полученный результат будет кратковременным. Это экспресс-средство, которое помогает лучше всего при обстоятельствах «здесь и сейчас». Например, чтобы быстро справиться с утренними несовершенствами после сна или долгого перелета, а также — если вы планируете идеальный макияж для фотосессии, — поделилась Бедаева.

Она пояснила, что благодаря охлаждению и плотному прилеганию патчи уменьшают локальную вазодилатацию и временно снижают активность тканей. Это, по словам косметолога, визуально уменьшает отечность и разглаживает кожу, устраняя припухлости.

В большинстве подобных косметических средств всегда присутствуют экстракты кофеина и зеленого чая, а также некоторые растительные противовоспалительные компоненты. Они ускоряют отток лимфы и слегка сужают сосуды. Кожа под глазами становится упругой и эластичной. Гидрогель и коллаген, в свою очередь, создают влажную среду для лучшего проникновения активов. Ткань быстро напитывается необходимыми для нее веществами и буквально молодеет на глазах. Однако здесь нужно понимать, что без постоянного ухода все быстро исчезнет, — заключила Бедаева.

Ранее дерматолог Мадина Осман развеяла миф, что кожа привыкает к определенному типу косметики. По ее словам, средства могут лишь достичь максимальной эффективности и поддерживать результат.

Здоровье
косметологи
советы
Life Style
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 июня: последние новости, бои в Купянске
Экс-солистка Demo Зверева обратилась в суд из-за обвинений в инцесте
В Госдуме назвали главное условие переговоров с Украиной
Греф дал прогноз по курсу доллара на конец года
Бродячий пес изуродовал лицо второкласснице
В кабмине оценили помощь Евросоюза Армении на €50 млн
Почему не работает Telegram сегодня, 5 июня: замедление, заблокируют ли
Российские дроны подорвали логистические маршруты ВСУ
В Иркутске потемнение на веке у ребенка оказалось симптомом рака
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном
Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении
Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье
Стало известно, где может пройти встреча формата «3+3» по Южному Кавказу
Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче
Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам
«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики
Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире
Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.