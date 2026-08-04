Косметолог ответила, опасна ли дождевая вода для кожи

Попадание дождевой воды может навредить коже — вызвать зуд, жжение или покраснение, рассказала косметолог Лилия Хазиева. В беседе с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что это связано с содержанием в каплях частиц пыли, выхлопов, следов металла и раздражающих соединений.

Иногда да, но чаще виновата не вода сама по себе, а ее компоненты и условия на улице. В городах капли дождя нередко содержат частицы пыли и выхлопов, микрочастицы с дорог, следы металлов и раздражающие соединения. При регулярном контакте это способно усиливать реактивность кожи: провоцировать покраснение, зуд, чувство жжения, а у склонных — обострять купероз (расширение мелких капилляров) и дерматиты (воспалительные заболевания кожи), — пояснила косметолог.

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