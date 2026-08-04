Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 16:42

Косметолог ответила, опасна ли дождевая вода для кожи

Косметолог Хазиева: дождевая вода может вызвать зуд

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Попадание дождевой воды может навредить коже — вызвать зуд, жжение или покраснение, рассказала косметолог Лилия Хазиева. В беседе с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что это связано с содержанием в каплях частиц пыли, выхлопов, следов металла и раздражающих соединений.

Иногда да, но чаще виновата не вода сама по себе, а ее компоненты и условия на улице. В городах капли дождя нередко содержат частицы пыли и выхлопов, микрочастицы с дорог, следы металлов и раздражающие соединения. При регулярном контакте это способно усиливать реактивность кожи: провоцировать покраснение, зуд, чувство жжения, а у склонных — обострять купероз (расширение мелких капилляров) и дерматиты (воспалительные заболевания кожи), — пояснила косметолог.

Ранее врач — косметолог-дерматолог Ирина Троицкая рассказала, что загар в отпуске может состарить кожу за две недели. Она отметила, что ультрафиолет вызывает 80% внешних возрастных изменений кожи.

Здоровье
косметологи
врачи
кожа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми вспыхнул пожар на заводе масел
Посол на Кубе рассказал о ситуации с российскими туристами на острове
Раскрыто, кого Пересильд благодарит за Дмитриенко
Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с президентом Бразилии
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине
Пять спасателей пострадали от удара ВСУ, пока тушили огонь
Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
«Не пытаются стереть историю»: американец о переезде в Россию
На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы
Военный без ноги устроил драку на улице Днепра
Сбежали от «даров антихриста»: многодетную семью искали в Подмосковье
Раскрыто состояние четырех пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС
Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан
Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес
«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину
Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ
ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.