Витамины для женщин: какие выбрать для здоровья, молодости и красоты

Витамины для женщин: какие выбрать для здоровья, молодости и красоты

Витамины для женщин: какие выбрать для здоровья, молодости и красоты

Грамотно подобранные витаминные комплексы помогают представительницам прекрасного пола оставаться бодрыми, сохранять свежесть кожи и густоту волос. Ухоженные руки, сияющие локоны и бархатистая кожа — это не только результат использования дорогой косметики, но и отражение внутреннего здоровья. Каждая женщина, заботящаяся о себе, знает: привлекательный внешний вид начинается с правильной поддержки организма изнутри. Витамины не только улучшают внешние данные, но и налаживают работу всех внутренних систем, даря ощущение легкости и жизненной силы.

Разбираемся, какие витамины нужны женскому организму в разном возрасте для красоты, здоровья и хорошего настроения. А после прочтения статьи можно смело отправляться к своему лечащему врачу за направлением на анализы для выявления дефицитов. Помните, что принимать витамины можно, только если доктор сделает назначение по результатам проверки.

Необходимые витамины для женского организма: классификация по возрасту

С возрастом потребности организма меняются, поэтому и набор полезных веществ должен корректироваться. Одни элементы помогают разогнать метаболизм, другие защищают от стрессов или тормозят возрастные изменения. Рассмотрим, какие нутриенты особенно важны в разные периоды жизни.

Лучшие витамины для женщин до 30 лет

В юном возрасте организм обычно работает слаженно: метаболизм быстрый, кожа эластичная, а волосы и ногти радуют крепостью. Дефицит полезных веществ на этом этапе заметить непросто, но именно сейчас крайне важно поддерживать репродуктивную систему на фоне активного образа жизни — учебы, карьеры, спорта и хобби.

Для сохранения баланса и здоровья в этот период необходимы:

Витамин А (бета-каротин) — отвечает за здоровье яичников, защищает слизистые оболочки и ускоряет обновление клеток кожи.

Группа В (от В1 до В12 ) — восполняет энергетические запасы, укрепляет иммунитет и нервную систему, участвует в обменных процессах.

Витамин С — мощный антиоксидант, который поддерживает костную и соединительную ткани, а также повышает сопротивляемость инфекциям.

Витамин D — обеспечивает усвоение кальция, снижает риски воспалений и защищает от болезней сердца, диабета и ожирения.

Витамин Е — замедляет старение клеток, стимулирует выработку эстрогена и служит профилактикой новообразований.

Кроме того, в ежедневном меню обязательно должны присутствовать продукты, содержащие цинк, магний, железо и йод, которые поддерживают общий тонус и работу щитовидной железы.

Витамины для женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

Витамины для женщин после 30 лет

Этот возраст нередко совпадает с первыми гормональными сдвигами и физиологическими переменами. Постоянная занятость, бытовые хлопоты и рабочие перегрузки часто приводят к истощению ресурсов: появляются хроническая усталость, частые головные боли, а внешний вид начинает сдавать позиции.

Вот список ключевых элементов для поддержки организма в этот период:

Витамин D + кальций — принимаются только в паре для крепости костей, зубов и ногтей, а также для снижения болезненности менструаций.

Витамины А и Е — возвращают волосам и ногтям здоровый вид, нормализуют работу яичников и регулируют месячный цикл.

Группа В — спасает от переутомления и нервных срывов, повышает либидо и выравнивает психоэмоциональный фон.

Витамин С — укрепляет защитные силы организма и помогает бороться с вирусами.

Цинк — улучшает память и концентрацию, успокаивает нервную систему.

Лецитин — способствует выработке женских гормонов и очищает тело от токсинов.

Йод — нормализует функцию щитовидки, облегчает ПМС и снижает риск онкологии.

Омега-3 — выравнивает гормональный уровень, снимает воспаления и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Железо — насыщает клетки кислородом, повышает гемоглобин и предотвращает анемию.

Главными в этом возрасте считаются витамины А, В и Е. При нехватке ретинола кожа становится грубой и сухой, на пятках появляются трещины, волосы тускнеют и редеют. Дефицит элементов группы В проявляется перхотью, жирностью корней, потемнением век и сухостью губ. Особого внимания заслуживает фолиевая кислота (В9) — она критически важна для зачатия и вынашивания малыша, а недостаток пиридоксина (В6) усиливает нервозность и предменструальные боли.

«Женские» витамины на все случаи жизни: для молодости, здоровья, стройности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит отдельно сказать про витамин В12: он незаменим для работы надпочечников, когнитивных функций, синтеза ДНК и поддержания гормонального равновесия. А витамин Е в этом возрасте необходим для хорошего кровообращения: его нехватка грозит сосудистыми сетками на лице и повышенной тревожностью.

Витамины для женщин после 40

В этот период активность яичников начинает снижаться, репродуктивная функция постепенно угасает, обмен веществ замедляется, что часто ведет к набору веса. Может ухудшиться зрение, сбиться цикл, а кожа — потерять былую упругость. Здесь важен комплексный подход: помимо приема добавок, стоит пересмотреть питание, контролировать порции и добавить физическую активность.

Чтобы притормозить старение, укрепить сосуды и поддержать организм в период трансформации, особенно ценны:

Ретинол (витамин А)

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Цианокобаламин (витамин В12)

Холекальциферол (витамин D)

Омега-3

Витамины К и Е

Бор, кальций, магний и железо

Эти вещества помогают сохранить эластичность тканей, нормализуют кровоснабжение и смягчают симптомы гормональной перестройки.

Витамины для женщин после 50

К этому рубежу костная ткань становится более тонкой и хрупкой, возрастает риск остеопороза. В ежедневный рацион обязательно нужно включать кисломолочные продукты, богатые кальцием и фосфором. Также на первый план выходят природные растительные комплексы — фитоэстрогены, которые помогают сгладить дискомфорт в климактерический период.

«Женские» витамины на все случаи жизни Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочетание витаминов с фитоэстрогенами после 50 лет позволяет:

поддерживать гормональный фон в равновесии;

предотвращать появление пигментных пятен;

контролировать вес и ускорять обмен веществ;

повышать упругость кожи и общий тонус;

укреплять иммунитет и повышать ежедневный уровень энергии.

Какие витамины особенно полезны для волос

Для роскошной шевелюры необходимо полноценное питание волосяных луковиц и насыщение их кислородом. При достаточном количестве микроэлементов локоны перестают ломаться, становятся эластичными и блестящими.

В списке главных нутриентов для красоты волос:

Рибофлавин (витамин В2)

Никотиновая кислота (витамины В3, РР)

Пантотеновая кислота (витамин В5) и пантенол

Пиридоксин (витамин В6)

Биотин (витамин Н) и фолиевая кислота (витамин В9)

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Ретинол (витамин А) и токоферол (витамин Е)

Витамин F

Идеально, когда эти вещества поступают из пищи — молочных продуктов, злаков, сезонных овощей, фруктов и ягод. Однако для восполнения дефицита часто требуются дополнительные витаминно-минеральные комплексы. Главное правило выбора: такие добавки должны строго соответствовать возрасту, а их дозировка — тщательно соблюдаться. Только тогда поддержка организма будет максимально эффективной и безопасной.

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