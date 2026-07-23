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23 июля 2026 в 09:29

Секрет густого варенья раскрыт: варим малину так, как это делала бабушка

Малиновое варенье как у бабушки — три рецепта самой вкусной сладкой заготовки Малиновое варенье как у бабушки — три рецепта самой вкусной сладкой заготовки Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ароматное, густое, с легкой кислинкой — рецепт именно такого малинового варенья, как у бабушки, хозяйки планируют использовать каждое лето, перебирая ягоды на веранде. Секрет вкуса прячется не в дорогих добавках, а в правильном балансе сахара, времени варки и паре неожиданных нюансов, о которых расскажем ниже.

Классическая пятиминутка

Этот способ варки максимально приближен к тому, что варили на дачах десятилетиями, и дает густой насыщенный сироп без лишней воды.

Понадобятся: малина (свежая, 1 кг), сахар (песок, 1 кг).

Ягоды не мыть, а перебрать от веточек и листьев, засыпать сахаром и оставить на 2 часа, чтобы малина пустила сок. Затем поставить на умеренный огонь, довести до кипения, снимая пенку, и проварить ровно 5–10 минут на среднем огне, после чего сразу разлить по стерильным банкам.

  • Калорийность: около 255 ккал на 100 г.

  • БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 63 г.

  • Польза: малина сохраняет часть витамина C и антиоксидантов благодаря короткой термообработке.

  • Минус: высокое содержание сахара делает продукт калорийным при частом употреблении.

Малиновое варенье без варки

Для тех, кто хочет получить максимально свежий вкус, отлично подойдет холодный способ — именно его чаще всего называют самым близким по вкусу к варенью, которое делали в деревне без плиты.

Понадобятся: малина (спелая, 1 кг), сахар (песок, 2 кг), лимонная кислота (1/3 ч. л., около 2 г).

Секрет густого варенья раскрыт: варим малину так, как это делала бабушка Секрет густого варенья раскрыт: варим малину так, как это делала бабушка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ягоды ошпарить кипятком буквально на 1–2 минуты, откинуть на дуршлаг, затем перетереть блендером с половиной сахара и лимонной кислотой, постепенно вводя остальной сахар и давая массе постоять 15 минут для полного растворения кристаллов. Готовую массу разложить по банкам, сверху присыпать слоем сахара и убрать на хранение в холодильник.

  • Калорийность: около 280 ккал на 100 г.

  • БЖУ: белки — 0,5 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 68 г.

  • Польза: отсутствие нагрева максимально сохраняет витамин C и природные ферменты ягоды.

  • Минус: хранить такое варенье можно только в холоде, при комнатной температуре оно быстро закисает.

Редкий рецепт с мятой и базиликом

Немного нестандартный вариант — с добавлением свежей зелени, которая раскрывает у малины неожиданные древесные ноты и подходит даже для подачи к сырам.

Понадобятся: малина (300 г), сахар (300 г), листья мяты (5–7 шт.), базилик (1 веточка).

Малину перебрать, засыпать сахаром и оставить на 1–2 часа для выделения сока, затем добавить мяту и целую веточку базилика, поставить на самый маленький огонь и проварить 5 минут после закипания. Крупные веточки трав перед закрытием банок нужно убрать, а горячее варенье разлить по стерилизованной таре.

  • Калорийность: около 240 ккал на 100 г.

  • БЖУ: белки — 0,5 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 58 г.

  • Польза: базилик и мята содержат эфирные масла с легким антисептическим действием.

  • Минус: насыщенный травяной аромат нравится не всем, поэтому вкус этого варенья лучше пробовать сразу после варки.

Каждый из этих способов по-своему передает вкус детства, и совсем не обязательно выбирать только один рецепт — можно закрыть на зиму сразу несколько банок разного варенья, чтобы выбирать десерт под настроение. Именно так малиновое варенье как у бабушки перестает быть воспоминанием и снова появляется на кухонном столе.

Ранее мы делились с вами рецептами бюджетных рулетиков из кабачков.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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