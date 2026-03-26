Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться

Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой: салат с тунцом и кукурузой
Когда времени в обрез, а хочется съесть чего-то легкого, не оставляющего тяжести в желудке, на помощь приходит хрустящая холодная закуска. Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой спасает в будние дни. Здесь хрустящие листья сочетаются с нежным тунцом и яркой кукурузой.

Для приготовления понадобится: пекинская капуста (300 г), тунец в собственном соку (1 банка), кукуруза (100 г), вареные яйца (2 шт.), зеленый лук (30 г). Для заправки нужны оливковое масло (2 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), кунжут (1 ч. л.).

Капусту шинкуют соломкой, яйца режут кубиками. Ингредиенты смешивают с рыбой. Секрет в заправке: масло взбивают с соусом и лимоном. Такой подход освежает рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, добавляя в него пикантности вместо майонеза. Сверху готовое блюдо посыпают кунжутом или, за неимением этих семян, любой салатной семью из микса семечек.

Готовый салат подают сразу, чтобы листья остались хрустящими. Яство не перегружает желудок и дарит легкость, потому оно — идеальный вариант для перекуса или полноценного ужина.

  • Калорийность на 100 г: 120 ккал.

  • БЖУ: 10,2/6,8/4,1.

Ранее мы делились рецептом завтрака на овсянке и йогурте для стройного тела и бодрого духа.

Читайте также
Готовила 15 минут: рецепт ленивых голубцов, который ищут все умные хозяйки
Семья и жизнь
Готовила 15 минут: рецепт ленивых голубцов, который ищут все умные хозяйки
Забудьте о кофе: этот оранжевый смузи разбудит вас лучше будильника
Семья и жизнь
Забудьте о кофе: этот оранжевый смузи разбудит вас лучше будильника
4 рецепта рагу на любой случай: постное, в горшочках, татарское азу
Семья и жизнь
4 рецепта рагу на любой случай: постное, в горшочках, татарское азу
Ужин из килограмма картошки и упаковки грудки: запеканка с ароматной заливкой по-домашнему
Общество
Ужин из килограмма картошки и упаковки грудки: запеканка с ароматной заливкой по-домашнему
Совместила кашу и запеканку, чтобы сделать вкусное и сытное комбо: теперь домашние просят пшенник каждый день
Общество
Совместила кашу и запеканку, чтобы сделать вкусное и сытное комбо: теперь домашние просят пшенник каждый день
Валентина Еремеева
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

