Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться

Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой: салат с тунцом и кукурузой

Когда времени в обрез, а хочется съесть чего-то легкого, не оставляющего тяжести в желудке, на помощь приходит хрустящая холодная закуска. Этот рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой спасает в будние дни. Здесь хрустящие листья сочетаются с нежным тунцом и яркой кукурузой.

Для приготовления понадобится: пекинская капуста (300 г), тунец в собственном соку (1 банка), кукуруза (100 г), вареные яйца (2 шт.), зеленый лук (30 г). Для заправки нужны оливковое масло (2 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), кунжут (1 ч. л.).

Капусту шинкуют соломкой, яйца режут кубиками. Ингредиенты смешивают с рыбой. Секрет в заправке: масло взбивают с соусом и лимоном. Такой подход освежает рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, добавляя в него пикантности вместо майонеза. Сверху готовое блюдо посыпают кунжутом или, за неимением этих семян, любой салатной семью из микса семечек.

Готовый салат подают сразу, чтобы листья остались хрустящими. Яство не перегружает желудок и дарит легкость, потому оно — идеальный вариант для перекуса или полноценного ужина.

Калорийность на 100 г: 120 ккал.

БЖУ: 10,2/6,8/4,1.

