Гладков раскрыл печальные последствия утренних атак ВСУ Гладков: шесть человек пострадали от утренних атак ВСУ в Белогородской области

Вооруженные силы Украины с утра 29 апреля атакуют Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, за это время в регионе пострадали шесть человек — в поселке Ракитное и селах Почаево и Ясные Зори.

С самого утра ВСУ атакуют наше приграничье. Ранены шестеро, — написал Гладков.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины упал в Казахстане неподалеку от границы с Орском Оренбургской области, которую попытались атаковать ВСУ. По предварительным данным, дрон рухнул рядом с селом Алимбетовка. Местные жители жаловались на громкий грохот от падения беспилотника.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.