МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передало ему ноту протеста. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что латвийские власти разрешили Украине запускать беспилотники по российской территории со своих аэродромов.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и выразило категорический протест против публичного заявления Службы внешней разведки России от 19 мая 2026 года, — говорится в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

Латвийская сторона также вручила российскому дипломату официальную ноту протеста. В Риге напомнили, что опровергают подобные утверждения о согласии на использование украинскими военными территории Латвии для ударов вглубь России.

Во вторник СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Специалисты ведомства предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ по России.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что ВСУ могут начать использовать Латвию по приказу Евросоюза. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии.