Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 00:49

МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата

МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ из-за слов Службы внешней разведки

Рига. Латвия Рига. Латвия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и передало ему ноту протеста. Поводом стало заявление Службы внешней разведки (СВР) России о том, что латвийские власти разрешили Украине запускать беспилотники по российской территории со своих аэродромов.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и выразило категорический протест против публичного заявления Службы внешней разведки России от 19 мая 2026 года, — говорится в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

Латвийская сторона также вручила российскому дипломату официальную ноту протеста. В Риге напомнили, что опровергают подобные утверждения о согласии на использование украинскими военными территории Латвии для ударов вглубь России.

Во вторник СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Специалисты ведомства предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ по России.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что ВСУ могут начать использовать Латвию по приказу Евросоюза. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии.

Европа
Латвия
СВР
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нехитрая схема»: в МИД РФ раскрыли, как деньги ЕС «растворяются» в Киеве
ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска
Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше
Выстрел из гранатомета лишил жизнеспособности пулеметный расчет ВСУ
Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах
Чемпионом Англии по футболу стал фаворит сезона-2003/04
МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата
Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы
США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана
Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко
Жителей Ленинградской области предупредили об опасности с воздуха
Великобритания ввела очередное ограничение в адрес России
Как выбрать лучший смартфон без переплаты за бренд: ликбез от IT-эксперта
Пенсии вырастут на 17,3% с 1 августа: кому и сколько прибавят
«План не в этом»: США не хотят передачи обогащенного урана из Ирана в РФ
В США вынесли вердикт по планам Ирана на Ближнем Востоке
«Энергетики работают»: часть Запорожской области осталась без света
Прах конкурента Бандеры среди украинских сторонников Гитлера эксгумировали
В ООН дали совет постпреду Украины по правильному изучению поговорок
Появились новые детали пожара на складах в Дмитровском округе Подмосковья
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.