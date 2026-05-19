19 мая 2026 в 23:45

В США вынесли вердикт по планам Ирана на Ближнем Востоке

Вице-президент США Вэнс: власти Ирана хотят заключить сделку с Вашингтоном

Иранское руководство настроено на достижение дипломатического соглашения с Вашингтоном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время своего выступления на брифинге в Белом доме. При этом он подчеркнул, что говорить об успехе переговоров можно будет только после того, как документ будет фактически подписан.

Я думаю, что иранцы хотят заключить сделку. <...> Но я не буду с уверенностью говорить, что мы достигнем соглашения, пока мы фактически не подпишем здесь согласованную сделку, — сказал Вэнс.

Белый дом уже сигнализировал о готовности к диалогу, но подчеркивал, что ключевые разногласия (в частности, по ядерной программе и снятию санкций) остаются в силе. Официальная позиция Вашингтона: США не пойдут на уступки, пока не увидят конкретных шагов со стороны Исламской Республики.

Конкретные сроки возможного подписания соглашения не называются. Переговорный процесс продолжается.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы в адрес Тегерана с обещанием новых авиаударов, призванных «довершить начатое», выглядят чудовищно. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, Москва категорически против незаконных действий тех, кто взял на прицел атомную электростанцию в ОАЭ и намеренно раздувает конфликт.

В США вынесли вердикт по планам Ирана на Ближнем Востоке
