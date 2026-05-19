Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 21:17

В Минобороны заявили об уничтожении 56 украинских беспилотников

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

С 14:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ во вторник, 19 мая. Атаки были отражены более, чем над 11 регионами.

19 мая в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым, — передает ведомство.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ПВО сбила семь беспилотников над областью. Всего с момента объявления опасности БПЛА в регионе уничтожили 10 дронов.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что не менее 17 атак беспилотников совершили украинские силы по населенным пунктам Каменско-Днепровского муниципального округа. Под удар попала центральная районная больница, по территории медучреждения зафиксировали не менее шести прилетов.

Регионы
атаки ВСУ
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар произошёл в Дмитровском округе Подмосковья.
Стало известно, кто получит повышенную пенсию с 1 августа
Родригез с иголочки, Самбурская в бархате: фото с вручения АПКиТ
Трамп: Си Цзиньпин не говорил, что Путин может пожалеть о начале СВО
Россиян попал в рабство к мошенникам
В Минобороны заявили об уничтожении 56 украинских беспилотников
Жена Цекало Дарина Эрвин впервые вышла на «красную дорожку» после операции
В США готовят новые обвинения против Мадуро
Иран открестился от ударов беспилотников по ОАЭ
Китайский инженер пошутил перед встречей с Путиным спустя 26 лет
Губернатор объяснил, почему калининградцы не боятся угроз Литвы
«Громче всех кричал»: Годунова о лишении Разина песен «Ласкового мая»
Российский истребитель Су-57 совершил первый испытательный полет
Экс-главе офиса Зеленского светит «продолжение банкета» в СИЗО
Китайцы заинтересовались строительством дата-центров в России
Побег испуганного зацепера от разъяренного машиниста попал на видео
Умер замглавы администрации российского города
Раскрыта судьба пострадавшего при ударе ВСУ по Курской области мужчины
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.