В Минобороны заявили об уничтожении 56 украинских беспилотников

19 мая в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым, — передает ведомство.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ПВО сбила семь беспилотников над областью. Всего с момента объявления опасности БПЛА в регионе уничтожили 10 дронов.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что не менее 17 атак беспилотников совершили украинские силы по населенным пунктам Каменско-Днепровского муниципального округа. Под удар попала центральная районная больница, по территории медучреждения зафиксировали не менее шести прилетов.