19 мая 2026 в 21:43

Крупный пожар произошел в Дмитровском округе Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В подмосковном селе Белый Раст загорелись склады, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 3 тыс. кв. метров. Обстоятельства уточняются. К ликвидации пожара привлечены порядка 40 человек и 11 единиц техники.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитриевский м. о., с. Белый Раст. Горит складское помещение. Площадь пожара уточняется, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах начался крупный пожар на складе в районе поселка ГЭС. По версии канала, возгорание началось ночью на объекте с пластмассой и лакокрасочной продукцией.

Также в МЧС России по Калининградской области сообщили, что на Артиллерийской улице произошел пожар. В результате возгорания пострадали мужчина и женщина, которых передали врачам. Огонь вспыхнул на лоджии третьего этажа пятиэтажного дома.

До этого девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы. На месте ЧП работали пожарные, они эвакуировали жильцов. Предварительно, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры.

Регионы
Московская область
МЧС
пожары
