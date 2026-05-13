13 мая 2026 в 20:01

Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. На месте ЧП работают пожарные, они эвакуируют жильцов. Предварительно, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры.

Столичные огнеборцы локализовали пожар в жилом доме на востоке Москвы, — сказано в сообщении.

Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шесть человек и продолжают ликвидацию возгорания.

Ранее мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.

До этого в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

Кроме того, в парке аттракционов в Евпатории загорелся дизель-генератор. Пламя охватило территории площадью 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.

Москва
пожары
происшествия
эвакуации
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
