Девятиэтажка загорелась на востоке Москвы

Девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. На месте ЧП работают пожарные, они эвакуируют жильцов. Предварительно, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры.

Столичные огнеборцы локализовали пожар в жилом доме на востоке Москвы, — сказано в сообщении.

Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шесть человек и продолжают ликвидацию возгорания.

Ранее мощный пожар вспыхнул в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в помещении бара «Подозрительные лица», посетителей эвакуировали.

До этого в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

Кроме того, в парке аттракционов в Евпатории загорелся дизель-генератор. Пламя охватило территории площадью 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.